Валлетта, 30 марта, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Трое подростков-мигрантов были обвинены судом Мальты в угоне торгового судна. Об этом 30 марта сообщает издание Malta Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы в море

Инцидент произошёл 27 марта в Сицилийском проливе в Средиземном море. Торговое судно El Hiblu 1, направлявшееся из Турции, спасло 108 мигрантов из Ливии. Однако спасённые, увидев, что судно направляется в Ливию, захватили его и заставили изменить курс в сторону Мальты.

Вооружённым силам Мальты удалось взять судно под контроль и сопроводить его к берегу, где все неудавшиеся захватчики судна были задержаны.

30 марта три подростка в возрасте 15, 16 и 19 лет предстали перед судом Мальты. Им было предъявлено обвинение в захвате торгового судна и принуждении экипажа к смене курса.

Сообщается, что двое подозреваемых — выходцы из Гвинеи, один из Кот-д'Ивуара. Суд отклонил требование об освобождении подростков под залог. По законодательству Мальты подросткам грозит от 7 до 30 лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доставке в мальтийский порт захваченного мигрантами турецкого нефтеналивного танкера El Hiblu 1.