Анкара, 30 марта, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 30 марта сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

По данным военного ведомства, «воздушная операция», получившая название «Лапа» (Pençe), проводилась в районе горы Кандиль.

«Уничтожены объекты РПК», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции признана террористической организацией Рабочая партия Курдистана, члены которой выступают за создание автономии в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений, которые происходят на протяжении свыше 30 лет, погибли более 40 тыс. человек.

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