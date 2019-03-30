Исламабад, 30 марта, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что слова премьер-министра страны Имрана Хана о необходимости временного правительства в Афганистане были поняты неверно.

Defense.gov Президентский дворец. Афганистан

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», пакистанский МИД в официальном заявлении отметил, что мысль премьер-министра, высказанная в ходе пресс-конференции 25 марта, использовалась без контекста и была «переврана СМИ». В своем выступлении Имран Хан заявил, что для успешных мирных переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабулу необходимо временное правительство. По словам официального представителя МИД Пакистана Мухаммада Фейсала, Имран Хан ссылался на пакистанскую практику, согласно которой парламентские выборы проводятся при специально сформированном переходном правительстве. «Фраза не должна восприниматься как вмешательство во внутренние дела Афганистана», — заключили в министерстве.

Напомним, что фраза пакистанского премьера вызвала жесткую реакцию афганского правительства, которое готовится к выборам 28 сентября. Официальный Кабул отозвал из Исламабада своего посла «для консультаций».