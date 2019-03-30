Абу-Даби, 30 марта, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Госминистр по иностранным делам Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что в прошлом арабские страны совершили «большую ошибку», когда решили применять политику изоляции по отношению к Израилю и не иметь с ним официальных отношений и контактов. Об это сообщает катарская медиакорпорация Al Jazeera.

Gaetano Virgallito Израильский флаг

«Оглядываясь назад, я понимаю, что много-много лет назад решение Арабского мира исключить контакты с Израилем было большой ошибкой», — сказал Гаргаш. Он добавил, что при наличии политических разногласий всегда важно иметь открытую коммуникацию с оппонентом.

Гаргаш также отметил, что ожидает расширения контактов между арабскими странами и Израилем путем заключения двусторонних соглашений и осуществления взаимных визитов политиков и спортивных или культурных делегаций.

«Необходим стратегический сдвиг для того, чтобы мы могли достичь прогресса в деле мирного урегулирования», — подчеркнул госминистр по иностранным делам ОАЭ.