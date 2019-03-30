Чарлстон, США, 30 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Исследование американских учёных показало, что добавление грецких орехов к ежедневному рациону привело к изменению эксперссии генов, связанных с раком молочной железы. Статья с описанием исследования опубликована в журнале Nutrition Research.

Грецкий орех

В результате предыдущих исследований было установлено, что добавление в рацион подопытных мышей грецких орехов приводило к замедлению роста рака молочный железы, а также сокращало риск его возникновения.

Группа учёных под руководством Элейн Хардман из Университета Маршалла (штат Западная Виргиния, США) предположила, что употребление грецких орехов повлияет и на экспрессию генов, связанных с раком молочной железы у женщин.

Для проверки гипотезы учёные обратились к женщинам с подтверждённым раком молочной железы, которые ожидали операции. Добровольцы, пожелавшие принять участие в эксперименте, были разделены на две группы. В ежедневный рацион первой группы женщин были добавлены 2 унции (около 57 граммов) грецких орехов. Вторая группа стала контрольной, их рацион не был изменён.

Контрольные образцы клеток раковой опухоли были взяты во время операций, проходивших через две недели после перехода к новой диете. Анализ показал, что экспрессия 456 генов, связанных с онкологией, значительно изменилась после ежедневного употребления грецких орехов. В частности, были активированы пути, способствующие клеточной гибели, и ингибированы пути, способствующие миграции раковых клеток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале учёные из США представили результаты исследования, показавшего, что употребление грецких орехов связано с меньшим риском развития депрессии.