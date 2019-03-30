Вашингтон, 30 марта, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвейзер-младший допускает возможность своего возвращения в профессиональный бокс, рассказал 30 марта отец боксера, Флойд Мейвезер-старший. Его слова приводит Helen Yee Sports.

Chamber of Fear Флойд Мейвезер

По словам Мейвейзер-старшего, в случае если Эдриен Бронер, имеющий статус суперчемпиона Всемирной боксёрский организации, хочет получить бой с Мейвейзером-младшим, он его получит.

Также отец боксера добавил, что он не сомневается в победе сына как над Бронером, так и над филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Отметим, американский боксер Флойд Мейвейзер-младший объявил о прекращении своей профессиональной карьеры 26 августа после своей победы над ирландским бойцом смешанного стиля в полулегком весе Конором Макгрегором.