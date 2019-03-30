Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые поднялся в воздух
Воронеж, 30 марта, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112 совершил первый полет. Самолет впервые поднялся в воздух в Воронеже, с аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества 30 марта.
Самолет пробыл в воздухе 40 минут, приземление прошло успешно.
Первый испытательный полет был назначен на 09:00 30 марта, однако из-за погодных условий его пришлось отложить.
Видео первого полета уже появилось на YouTube.
Видео со страницы пользователя Samuel Jackson.
Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолет Ил-112В был разработан на замену Ан-24 и Ан-26. Основным производителем выбран Воронежский авиазавод.
Отметим, что сборку фюзеляжа воронежские авиастроители завершили еще в ноябре 2016 года. Дата первого полета Ил-112В неоднократно переносилась — изначально сообщалось, что на крыло первый Ил-112В должен встать в июле 2017 года.
Первый опытный образец Ил-112В был передан на летно-испытательную станцию ПАО «ВАСО» (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) в конце ноября 2018 года.