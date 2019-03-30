Анкара, 30 марта, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Турции нанесли массированный удар по позиция вооруженных формирований рабочей партии Курдистана на территории Ирака. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

U.S. Department of Defense Самолёт ВВС Турции

Сообщается, что авиаудары наносились по штабам, бункерам и укрытиям вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана. Удары наносились в рамках военной операции Pençe («Лапа») по району Кандиль на севере Ирака, где находились полевые командиры РПК, которые, по мнению Анкары, готовили атаки на приграничные части турецкой армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции считают любые организации курдов террористическими и ведут против них настоящую войну. Анкара считает, что базы курдов на севере Ирака используются для подготовки осуществления нападений на силы правопорядка в самой Турции.