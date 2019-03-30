Пекин, 30 марта, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Более 3800 человек эвакуированы из-за вспыхнувшего лесного пожара в китайской провинции Шаньси. Об этом 30 марта сказано в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

Возгорание произошло 29 марта в селе Вантао уезда Циньюань городского округа Чанчжи в центральной части Китая. Площадь возгорания на данный момент уже достигла 360 гектар.

На борьбу с огнём пожарное управление провинции Шаньси направило около 1600 человек и 30 пожарных машин.

Кроме того, сообщается, что в тушении лесного пожара задействованы шесть самолётов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации лесного пожара в провинции Юньнань на юго-западе Китая. На борьбу с огнём были мобилизованы более 1200 человек и пять вертолётов. Жертв удалось избежать.