Сингапур, 30 марта, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Совокупные расходы на кибербезопасность в 2018 году составили $37 млрд, согласно отчёту компании Canalys.

Кибербезопасность

По оценкам Canalys, в 2018 году совокупные расходы на кибербезопасность выросли на 9% по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что расходы на кибербезопасность составили около 2% от общего объёма затрат компаний в сфере информационных технологий.

Согласно прогнозу, в 2020 году общие расходы на кибербезопасность составят более $42 млрд.

Главный аналитик Canalys Мэтью Болл отметил, что на рынке кибербезопасности наблюдается постепенный переход от традиционных аппаратных и программных средств защиты к облачным сервисам. В 2018 году доля облачных средств кибербезопасности достигла 18%, прогнозируется, что в 2020 году она вырастет до 30%.

Среди поставщиков аппаратных, программных и облачных средств киберзащиты лидером стала американская компания Cisco. Также в пятёрку крупнейших поставщиков вошли компании Palo Alto Networks, Check Point, Fortinet и IBM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте специалисты по кибербезопасности из компании AV-Comparatives протестировали приложения для защиты от вредоносных программ для мобильных устройств на базе операционной системы Android. Из 250 антивирусов, доступных в магазине приложений Google Play, все вредоносные программы распознали только 23.