Краснодар, 30 марта, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Открытое горение на территории металлического ангара в городе Краснодаре ликвидировано. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Пожару был присвоен четвёртый, повышенный, ранг сложности. Была угроза распространения огня на близлежащие строения. Локализация пожара была осуществлена в 11:37 (мск), ликвидация открытого горения на складе произошла в 11:49 (мск).

В тушении пожара были задействованы 38 единиц техники и 102 человека личного состава. Пострадавших при пожаре нет.

В настоящее время пожарные осуществляют проливку конструкций склада, чтобы не допустить повторного возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в металлическом ангаре на Ростовском шоссе в Краснодаре. Площадь пожара на пике составила 700 кв. метров.