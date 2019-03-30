Донецк, 30 марта, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Девять раз за прошедшие сутки был нарушен режим прекращения огня со стороны украинских войск. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

По территории ДНР военнослужащими ВСУ, в нарушение всех договорённостей о перемирии, применялось следующее вооружение: гранатомёты, миномёты калибром 120 мм и 82 мм, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

В зоне обстрела оказались следующие населённые пункты: Зайцево, Васильевка, Крутая Балка, Донецк (посёлок шахты Трудовская), Докучаевск, Ленинское.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР зафиксировано не было. Общее количество применённых боевиками Украины боеприпасов составило 127 единиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении пяти жилых домов на окраине города Донецка в результате миномётных обстрелов со стороны украинских войск. В домах была посечена кровля и повреждено остекление.