Оклахома-сити, США, 30 марта, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» уверенно переиграл команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона НБА.

Баскетбольный мяч

Встреча, прошедшая на паркете «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити, закончилась со счетом 115:105 в пользу хозяев.

Самых результативными в матче стали Джамал Маррей у «Оклахомы» и Рассел Уэстбрук у «Денвера», набравшие каждый по 27 очков за игру.

Ещё один игрок «Оклахомы» Пол Джордж набрал в матче 25 очков.

Также сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил в матче дабл-дабл с 23 очками и 16 подборами.

Отметим, по итогам игры «Оклахома» с показателем побед/поражений 44−32 борется за место в плей-офф, находясь на восьмой позиции турнирной таблицы западной конференции НБА. «Денвер» с соотношением 51−24 там же на втором месте и уже вышел в плей-офф.