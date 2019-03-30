Санкт-Петербург, 30 марта, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.

Https://vk.com/spb_today Момент ДТП на Невском проспекте, 30.03.19 (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили в пресс-службе Главка МВД, дело возбуждено по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Тем временем в соцсетях опубликованы сразу две видеозаписи момента аварии. Одна из них сделана видеорегистратором автомобиля, который двигался с Владимирского проспекта на Литейный проспект, пересекая Невский; вторая — с уличной камеры видеонаблюдения.

Судя по записям, водитель автомобиля Hyundai Genesis двигался по Невскому проспекту с очень высокой скоростью на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Volkswagen, двигавшимся на зеленый от Литейного проспекта. Удар пришелся в водительскую дверь, погиб мужчина, находившийся за рулем «Фольксвагена».

Напомним, водитель автомобиля Hyundai, два пассажира автомобиля Volkswagen и сбитый отлетевшим автомобилем пешеход госпитализированы.