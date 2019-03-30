Москва, 30 марта, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Прохождение Марса возле звёздного скопления Плеяды можно будет наблюдать на вечернем небе 30 и 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

NASA Плеяды

Сближение Марса с рассеянным звёздным скоплением в созвездии Тельца можно будет наблюдать над западным горизонтом около 22:30 мск. Угловое расстояние составит около 3°, Марс будет наблюдаться невооружённым взглядом в виде яркой звезды с оранжевым светом рядом со скоплением 6−7 ярких звёзд Плеяды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой (ярославский планетарий) рассказали о завершении работ по замене проекторов и обновлении программного обеспечения.