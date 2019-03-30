Токио, 30 марта, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Японская корпорация Sony проведёт изменение в структуре предприятия, упразднив отдельное подразделение, занимающееся мобильными устройствами. Об этом сообщает пресс-служба Sony.

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С 1 апреля 2019 года Sony Mobile будет объединено с подразделением, занимающимся телевизорами и видеокамерами. Новое подразделение получит название Electronics Products & Solutions.

Отметим, Sony Mobile было основано в 2001 году как совместное предприятие Sony и шведской компании Ericsson. В настоящее время дела у мобильного подразделения Sony обстоят не лучшим образом. Так, в третьем квартале 2017 года Sony поставила 3,4 млн смартфонов Sony Xperia, а в том же квартале 2018 года — 2 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта в пресс-службе Sony сообщили, что президент компании Кадзуо Хираи решил уйти в отставку. Также в апреле 2018 года Хираи оставил пост председателя совета директоров Sony, который занял Кэнъитиро Ёсиде.