Атланта, США, 30 марта, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» разгромил команду «Антанта Хоукс» в маче регулярного сезона НБА.

U.S. Air Force Баскетбол

Встреча прошла на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в Атланте завершилась со счетом 118:98 в пользу гостей.

Самым результативным игроком стал игрок «Портленда» Дэмьен Лиллард, который набрал 36 очков за игру. Его коллега по клубу Аль-Фарук Амин оформил в матче дабл-дабл с 17 очками и 11 подборами.

В составе наиболее результативным стал Трэй Янг, который набрал 26 очков за матч. Ещё 20 очков набрал Джо Коллинз.

Отметим, по итогам игры «Портленд», одержавший шестую подряд победу, с показателем побед/поражений 48−27 находится на третьем месте запада НБА и уже вышел в плей-офф. «Антанта» с показателем 27−49 на двенадцатом месте востока и уже потеряла шансы на выход в плей-офф.