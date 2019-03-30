Магнитогорск, Челябинская область, 30 марта, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В Магнитогорске частично обрушившийся на проспекте Карла Маркса, 164 жилой дом будет отремонтирован, а прилегающая территория реконструирована. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

Gubernator74.ru На месте обрушения в Магнитогорске

В подъездах дома косметический ремонт уже идёт. В ближайшее время приступят к ремонтным работам на торцевых частях, которые появились в результате демонтажа седьмого и восьмого подъездов.

Кроме того, с 1 апреля начнётся реконструкция территории. Проект утвердил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. В рамках благоустройства также будет капитально отремонтировано здание детско-юношеской спортивной школы, расположенной поблизости.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников надеется на то, что к 28 июня все работы завершат. 28−30 июня жители Магнитогорска будут отмечать день города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря седьмой подъезд обрушился. Это произошло после взрыва. Погибли 39 человек.