Санкт-Петербург, 30 марта, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Дорожная авария с тяжелыми последствиями произошла утром в субботу, 30 марта, на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Из-за нее движение по главной магистрали города было частично парализовано.

Https://vk.com/spb_today ДТП на Невском проспекте 30 марта 2019 г. (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД, около семи часов утра водитель автомобиля бизнес-класса Hyundai Genesis, двигавшейся по Невскому проспекту, на перекрестке Невского и Литейного проспектов столкнулся с автомобилем «Газель», ехавшим по Литейному проспекту.

После удара Hyundai выехал на встречную полосу Невского проспекта, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen и вылетел на тротуар, сбив пешехода.

В ДТП погиб водитель «Фольксвагена». Водитель автомобиля «Хендай», два пассажира «Фольксвагена» и пешеход госпитализированы.

«Полицейские проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Это уже второе ДТП на Невском с тяжелыми последствиями за последнее время.

Напомним, ночь на 24 февраля водитель за рулем BMW вылетел на тротуар, где насмерть сбил двоих туристов и травмировал еще троих человек. Водитель находился в состоянии наркотического опьянения, он арестован на время следствия.