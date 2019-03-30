Остин, США, 30 марта, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Обвинения в трех эпизодах сексуального насилия над ребёнком предъявила бывшем бейсболисту «Техас Рейнджерс» и «Нью-Йорк Янкис» Джону Веттеленду коллегия присяжных американского штата Техас, сообщает 30 марта портал Sports Illustrated.

Насилие

Бывшего игрока обвиняют в сексуальном насилии над малолетним мальчиком, являющимся родственником Веттеленда, в период с октябрь 2004 года по октябрь 2006 года. В это время ребенку было от 4 до 6 лет.

Ранее, в январе спортсмена взяли под стражу в связи с этим обвинением и освободили под залог в 25 тысяч долларов.

Напомним, Джон Веттеленд стал чемпионом и самым ценным игроком Мировой бейсбольной серии 1996 года и прекратил карьеру в 200 году. Также игрок является рекордсменом по количеству сейвов главной лиги бейсбола (MLB), трехкратным участником Матча всех звезд и член зала славы команды «Техас Рейнджерс».