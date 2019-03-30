Вашингтон, 30 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам тюрьмы за телефонное хулиганство с ложными звонками в полицию. Об этом 29 марта пишет New York Daily News.

Телефонный террорист

Баррис неоднократно звонил в полицию с ложными сообщениями о якобы совершаемых преступлениях. Один из таких случаев закончился гибелью человека. В 2017 году Баррис позвонил стражам порядка с ложным заявлением об убийстве и захвате заложников. Он назвал адрес, который, как он думал, принадлежит его оппоненту по онлайн-игре.

Однако дом этот принадлежал совсем другим людям. Приехавший на место спецназ случайно застрелил там мужчину, так как бойцам спецподразделения показалось, что он потянулся за оружием — в США такие случаи не редкость.

В итоге Баррис признал свою вину по 51 обвинению.

Суд отправил его в тюрьму на 20 лет.