Вашингтон, 30 марта, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Хизер Науэрт, которая ушла с поста официального представителя государственного департамента, «за службу Америке» и поздравил с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта. Об этом Трамп написал 29 марта на своей странице в сети микроблогов Twitter.

White House Хизер Науэрт

«Большое спасибо Хизер Науэрт за службу Америке в госдепартаменте. Отличная работа! Я горжусь тем, что вы присоединились к совету Фулбрайта!» — пишет Трамп.

Напомним, что телеведущая Хизер Науэрт после победы Трампа на выборах президента США в 2016 году стала официальным представителем государственного департамента. После того, как в отставку ушла постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, Трамп и госсекретарь Майк Помпео рассматривали Науэрт в качестве её замены. Однако кандидатура Науэрт нравилась далеко не всем, и в итоге Белому дому пришлось от этой идеи отказаться.

В итоге, в последние месяцы Науэрт номинально занимала должность представителя Госдепа, её обязанности исполняет Роберт Палладино.

Недавно стало известно, что Науэрт станет членом совета по иностранным стипендиям имени сенатора США Джеймса Уильяма Фулбрайта. Программа образовательных грантов Фулбрайта была основана в 1946 году. Её цель — укрепление культурно-академических связей между гражданами США и других стран.