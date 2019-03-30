Пекин, 30 марта, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Выручка китайской компании Huawei в 2018 году составила $107,42 млрд, что на 19,5% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба Huawei.

Brücke-Osteuropa Штаб-квартира Huawei

Согласно опубликованному годовому отчёту, чистая прибыль компании в 2018 году составила $8,83 млрд, увеличившись на 25,1% в годовом исчислении.

«Информационные технологии стремительно проникают во все отрасли. Цифровое преобразование стало движущей силой экономики… Мы уверены, что компании, которые будут сотрудничать с Huawei, станут наиболее конкурентоспособными в эпоху связи пятого поколения 5G. А страны, решившие работать с Huawei, получат преимущество во время следующей волны роста цифровой экономики», — отметил в отчёте заместитель председателя совета директоров Huawei Го Пин.

Указывается, что в прошлом году Huawei инвестировала в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) $15,12 млрд, то есть 14,1% от выручки. Общие расходы китайской компании на НИОКР за последние 10 лет составили более $71,5 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года глава Huawei Жэнь Чжэнфэйзаявил, что в течение следующих пяти лет компания потратит более $100 млрд на исследования и разработки в сфере телекоммуникационных технологий.