Веллингтон, 30 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Частная космическая компания Rocket Lab осуществила запуск спутника Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Об этом сообщает пресс-служба DARPA.

U.S. Air Force Спутник

В DARPA сообщили, что 29 марта на околоземную орбиту был успешно выведен 150-килограммовый экспериментальный спутник Radio Frequency Risk Reduction Deployment Demonstration (R3D2).

Запуск американского военного спутника был осуществлён с помощью ракеты-носителя Electron с космодрома Rocket Lab на новозеландском полуострове Махия.

Спутник R3D2 будет использоваться для испытания мембранной отражательной антенны нового типа. Особенностью этой антенны является то, что она запускается в свёрнутом виде. Развёртывание мембраны проводится уже на орбите, диаметр антенны в развёрнутом состоянии составляется 2,5 м.

Работа антенны будет отслеживаться в течение шести месяцев после развёртывания. Ожидается, что в случае успеха испытаний малые спутники с мембранными антеннами нового типа смогут частично заменить большие спутники связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что частная компания Rocket Lab, базирующаяся в Новой Зеландии и США, в 2019 году впервые проведёт несколько запусков в интересах Министерства обороны США.