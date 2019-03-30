Детройт, США, 30 марта, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» нанес разгромное поражение с сухим счетом хоккеистам «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейный разгром

Игра, проходившая на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте, закончилась победой хозяев со счетом 4:0.

Голами в составе победителей отметились Дэнни Декайзер (14-я минута), Дилан Ларкин (23-я), Тайлер Бертуцци (57-я в пустые ворота) и Андреаса Атанасиу (59-я).

Отметим, это четвертая подряд победа «Детройта» клуб с 70 очками находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы восточной конференции НХЛ без шансов на попадание в плей-офф. «Нью-Джерси» с 67 очками там же и также без всяких надежд на плей-офф.