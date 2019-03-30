Байконур, Казахстан, 30 марта, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Специалисты Роскосмоса выполнили операции по накатке головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска грузового корабля «Прогресс МС-11». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2.1а»

Осмотр корабля и операции по накатке головного обтекателя ракеты-носителя были проведены 29 марта. На 30−31 марта на космодроме Байконур запланированы работы по общей сборке грузового корабля с ракетой. Также в эти дни будет проведено заседание Госкомиссии, которая определит готовность космической ракеты и стартового комплекса к пуску.

Напомним, запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» с ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 4 апреля. Корабль доставит на Международную космическую станцию топливо, воду и другие грузы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта орбита МКС была скорректирована при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-10», состыкованного со станцией. Манёвр был проведен для формирования баллистических условий для стыковки корабля «Прогресс МС-11».