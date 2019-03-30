Москва, 30 марта, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В Москве и Московской области сегодня, 30 марта, ожидается облачная погода. Воздух прогреется до 10 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Пасмурная погода

По данным синоптиков, в столичном регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха в Москве поднимется до 8−10 градусов Цельсия выше нуля.

Ветер в Московском регионе будет дуть западный со скоростью 6−11 метров в секунду. Атмосферное давление будет в норме — 745 миллиметров ртутного столба.

Сейчас Москва находится под воздействие периферии мощного циклона, эпицентр которого находится в районе Кольского полуострова и смещается на восток.