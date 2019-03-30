Китай, 30 марта, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В результате взрыва в цеху частной фабрики на востоке Китайской Народной Республики погибли пять человек. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Взрыв

Взрыв прогремел на частной фабрике по производству перлита (горная порода) в городе Цинчжоу провинции Шаньдун. В цеху, где прогремел взрыв, в этот момент находились пять человек. Все они погибли.

Ещё три человека, находившиеся за пределами цеха, получили ранения.

Местная полиция уже задержала владельца фабрики. Было установлено, что взрыв прогремел из-за утечки из резервуара сжиженного газа.

Проводится расследование.