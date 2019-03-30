Рен, Франция, 30 марта, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лион» нанес поражение клубу «Ренн» в матче 30-го тура Лиги 1 чемпионата Франции по футболу.

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Встреча, проходившая на поле стадиона «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» в Рене, завершилась с минимальным преимуществом 0:1 в пользу «Лиона».

Единственный гол во встрече записал на свой счет форвард «Лиона» Мартен Террье, который поразил ворота гостей точным ударом на 86-й минуте.

Отметим, по итогам матча «Лион», находящийся на третьем месте турнирной таблицы Лиги 1 французского чемпионата, свел к минимуму свое отставание от клуба «Лилль», который находится на втором месте. «Ренн» с 41 очком расположился на восьмой позиции.