Симферополь, 30 марта, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США провел разведку у берегов Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

U.S. Air Force БПЛА RQ-4

Согласно данным сервиса, БПЛА вылетел с авиабазы в Италии и сперва направился к линии фронта в Донбассе. Совершив облет линии фронта, БПЛА направился к черноморскому побережью России и провел разведку вдоль него.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полёты американских самолетов-разведчиков у границ России в последние месяцы резко участились. Как беспилотные, так и пилотируемые самолеты-разведчики ВВС США засекают у границ России в районе Балтийского и Чёрного морей.

Чуть более недели назад к ним присоединились стратегические бомбардировщики Boeing B-52H ВВС США, которые способны нести ядерное оружие. B-52H уже совершили ряд полётов вокруг Калининградской области и вблизи границ Псковской и Ленинградской областей. Эти самолеты отрабатывали нанесение ядерных ударов по России.