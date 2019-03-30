Вашингтон, 30 марта, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Астронавты Кристина Кук и Ник Хейг совершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции для замены аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В открытом космосе

Астронавты NASA провели в открытом космосе 6 часов 45 минут, они вернулись на борт МКС 29 марта в 21:27 мск. В ходе работ за бортом станции астронавты подключили три литий-ионных аккумулятора, которые обеспечат работу солнечных батарей. Новые аккумуляторы заменят шесть никель-водородных аккумуляторов, использовавшихся ранее.

Также был демонтирован один из аккумуляторов, установленных 22 марта. На место неисправного аккумулятора были возвращены две старых никель-водородных батареи.

В NASA отметили, что Кристина Кук стала 14-ой женщиной, совершившей выход в открытый космос.

Следующий выход астронавтов в открытый космос назначен на 8 апреля. Планируется, что астронавт NASA Энн МакКлейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак покинут борт МКС для установки резервного канала электрического питания для дистанционного манипулятора Canadarm2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта в пресс-службе NASA сообщили, что одна из аккумуляторных батарей, установленных 22 марта снаружи американского модуля МКС, оказалась неисправна.