Питтсбург, США, 30 марта, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» обыграл команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Игра проходила на домашнем льду «Питтсбурга» и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей голы на счету Крэйга Смита (2-я), Виктора Арвидссона (38-я в большинстве) и Пи Кей Суббэна (58-я).

На все это хозяева смогли ответить единственной «шайбой престижа» в исполнении форварда Ника Бьюгстада.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин не принимал участия в мачте, так как восстанавливается после травмы.

Отметим, по итогам игры «Нэшвилл» с 94 очками находится на четвёртом месте западной конференции турнирной таблицы НХЛ, обеспечив себе участие в плей-офф. «Питтсбург» с 95 очками на шестом месте востока.