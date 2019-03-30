Москва, 30 марта, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Белград не признает Крым российским из-за неопределенности с Косово, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

По словам президента Сербии, Белград не рискует признать Крым частью России, потому что тогда ему бы предъявили Косово, «проведя аналогию».

«Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться», — заявил Вучич.

При этом он подчеркнул, что это не означает какого-то отдаления от России. Непризнание же Крыма лежит в плоскости «политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы».

Напомним, Россия не признает Косово суверенной страной, а считает, как и Белград, что это — автономный регион в составе Сербии. Косово было насильно отторгнуто от Сербии при «поддержке» НАТО с воздуха.

Крым вошел в состав России в результате референдума, на котором абсолютное большинство крымчан высказались за воссоединение. О желании отделиться от Украины и вернуться в состав России Крым заявил после украинского госпереворота и начала гражданской войны.