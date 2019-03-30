Вучич объяснил непризнание Крыма
Москва, 30 марта, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Белград не признает Крым российским из-за неопределенности с Косово, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала «Россия-24».
По словам президента Сербии, Белград не рискует признать Крым частью России, потому что тогда ему бы предъявили Косово, «проведя аналогию».
«Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться», — заявил Вучич.
При этом он подчеркнул, что это не означает какого-то отдаления от России. Непризнание же Крыма лежит в плоскости «политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы».
Напомним, Россия не признает Косово суверенной страной, а считает, как и Белград, что это — автономный регион в составе Сербии. Косово было насильно отторгнуто от Сербии при «поддержке» НАТО с воздуха.
Крым вошел в состав России в результате референдума, на котором абсолютное большинство крымчан высказались за воссоединение. О желании отделиться от Украины и вернуться в состав России Крым заявил после украинского госпереворота и начала гражданской войны.