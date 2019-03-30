Флоренция, Италия, 30 марта, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Нападающий сборной Италии по футболу и футбольного клуба «Фиорентина» Федерико Кьеза попал в автомобильную аварию, сообщает Corriere dello Sport.

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Сообщается, что ДТП произошло 29 марта во Флоренции. Автомобиль, которым управлял футболист, врезался в мотоцикл. В результате столкновения мотоциклист получит травмы и был госпитализирован. Кьеза в аварии не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта нападающий итальянского футбольного клуба «Сампдория» Грегоре Дефрель попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Сообщалось, что футболист попал в аварию при попытке скрыться от полиции. В результате ДТП никто не пострадал, у Дефреля правоохранители отобрали водительское удостоверение.