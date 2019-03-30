Орландо, США, 30 марта, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Болельщик, наблюдавший профессиональный чемпионат по игре в гольф в американском штате Флорида, смог спасти рыбу от гибели во время матча, сообщает портал UPI.

Raghav Jerath Ястреб

Сообщается, что ястреб выловил рыбу из воды и начал улетать с ней, однако не смог удержать добычу. Рыба упала на поле для гольфа и один из болельщиков решил ее спасти. Он отнес рыбу обратно в водоем и удостоился аплодисментов зрителей.

Отметим, что подобный инцидент однажды произошел в феврале 2019 года. Тогда, на бейсбольном матче ястреб выронил рыбу на игровое поле. Птица упустила добычу, так как за ней погнался орел, желавший расправиться с ястребом.