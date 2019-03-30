Москва, 30 марта, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Законопроект о смягчении валютного контроля разработал Минюст РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Виктор Дюбрейль. Бочки с деньгами. 1897

«О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части совершенствования уголовной ответственности за нарушение требований валютного законодательства РФ» — так называется проект ФЗ РФ, подготовленный Минюстом.

В случае утверждения этого нововведения будет отменена уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте.

В министерстве пояснили, что уголовная ответственность за вышеуказанное является сильным дестимулирующим фактором для экспорта. В результате резиденты сталкиваются с неоправданными рисками. Они из-за этого зависят от контрагента-нерезидента, который может обанкротиться или повести себя недобросовестно.

В итоге растет себестоимость поставляемой продукции, снижая на зарубежных рынках конкурентоспособность российских товаров.

«Принятие законопроекта позволит снять озабоченность предпринимательского сообщества в необоснованности применения мер уголовной ответственности за сам факт невозвращения денежных средств в РФ, а также будет способствовать развитию российского экспорта», — сообщили в пресс-службе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта российский премьер-министр Дмитрий Медведев по просьбе представителей бизнеса отправил на доработку законодательство по валютным нарушениям.