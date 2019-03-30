Днепропетровск, Украина, 30 марта, 2019, 05:12 — ИА Регнум. В результате взрыва бытового газа в поселке Просяна Днепропетровской области Украины разрушился дом, передает РЕН-ТВ.

(сс) thomasstaub Взрыв

Сообщается, что взрыв произошел днем 29 марта. В результате взрыва частный дом был разрушен, также пострадали и соседние дома. Также в результате происшествия пострадал и 44-летний житель, его госпитализировали с ожогами и травмой головы. Он находится в тяжелом состоянии. Причиной взрыва специалисты назвали взрыв бытового газа. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в частном доме в Херсоне на Украине произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали два человека — владелец дома и его сосед.