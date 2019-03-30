Москва, 30 марта, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Житель Москвы нашел енота в одном из мусорных контейнеров на востоке столицы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей столичного департамента природопользования.

(сс) Alexas_Fotos Енот

Сообщается, что мужчина нашел енота в ведре, которое находилось в мусорном контейнере. В департаменте уточнили, что состояние енота было нормальным, хоть он и был напуган происходящим. Животное передали в Центр передержки диких животных под наблюдение ветеринаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в заповеднике американского штата Нью-Йорк молодой музыкант сыграл енотам на флейте. На его «концерт» сбежались около 20 енотов.