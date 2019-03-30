Москва, 30 марта, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.

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Соответствующее решение принято совместно с АО «РусГазДобыча». Предприятие будет работать в районе города Усть-Луги (Ленинградская область).

«Таким образом, стороны перешли к стадии реализации проекта», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что каждый год завод будет перерабатывать 45 млрд куб. м этансодержащего газа. Ежегодно он будет производить и отгружать 13 млн т СПГ, а также до четырех миллионов тонн этана и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов.

Этансодержащий природный газ, перерабатываемый предприятием, будет добываться из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона (ЯНАО).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года стало известно, что по плану «Балтийский СПГ» будет введён в эксплуатацию не позднее 2023 года.

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