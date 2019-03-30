Лондон, 30 марта, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над Северным морем осуществили 29 марта истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, сообщили в британском минобороны.

Mil.ru Ту-160

Уточняется, что Typhoon вылетели с авиабазы Лоссимут (Шотландия), чтобы сопроводить российские Ту-160. Слежение и сопровождение осуществлялось совместно с ВВС британских союзников по НАТО.

«Наши истребители сопровождали их в зоне британских интересов и проследили за тем, чтобы они не заходили в воздушное пространство Соединенного Королевства», — сообщили в британском минобороны.

Напомним, 29 марта Минобороны РФ сообщило, что во время планового полета двух российских Ту-160 над акваторией Северного моря их сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и британские Eurofighter Typhoon. Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с нормами международных правил.