Москва, 30 марта, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Пожарные спасли четырех человек при пожаре в одной из квартир жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о пожаре поступило спасателям в районе 1:55 мск. Сообщалось, что возгорание произошло в одной из квартир на 11-м этаже жилого дома, огнем была охвачена площадь в 30 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 2:41 мск. Из горящей квартиры спасатели эвакуировали четырех человек, еще 30 человек было эвакуировано с этажей выше. Спасенных жильцов передали медикам для осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Санкт-Петербурге произошел пожар в жилом доме № 6 по улице Сестрорецкой. Пожарным удалось спасти десять человек, двое из них были госпитализированы.