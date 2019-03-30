Киев, 30 марта, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Привычка жевать галстук дала себя знать в 2008 году, сообщил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона».

Саакашвили

Отвечая на вопрос, как так получилось, что на видео попали кадры с жующим галстук Саакашвили, бывший президент Грузии пояснил:

«Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать. Эта привычка у меня еще с «Артека»: уже там к галстуку я был неравнодушен».

Саакашвили отметил, что нечасто бывает в галстуке, а затем пошутил, что сейчас находится на диете, в частности — «отказался от галстуков».

«И в какой-то момент я просто утратил контроль. Хотя я не помню, что у меня была особая истерика, никто из нас не впадал в панику», — добавил он.

Напомним, Саакашвили «прославился» кадрами с жеванием галстука, которое было показано телекомпанией BBC16 августа2008 г. Журналисты ВВС должны были записать интервью с грузинским лидером, но он отвлёкся на телефонный звонок, не попросив выключить камеры.