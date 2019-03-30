Вашингтон, 30 марта, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Венесуэле. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«Мы может быть обсудим этот вопрос… Я буду разговаривать со многими людьми — возможно, с президентом Путиным, возможно, с председателем Китая Си», — заявил он.

Также Трамп в очередной раз призвал другие страны, включая Россию, отказаться от поддержки законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают введение очередного пакета санкций против России за поддержку законных властей Венесуэлы.