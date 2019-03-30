Ватикан, 30 марта, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Папа римский Франциск подписал закон, согласно которому необходимо докладывать обо всех случаях сексуального насилия над детьми в Ватикане и в его дипломатических миссиях по всему миру, сообщает агентство Reuters.

Jeffrey Bruno Папа Римский Франциск

Сообщается, что решение понтифика было связано с участившимися скандалами, связанными со священниками католической церкви. Согласно закону, теперь необходимо докладывать руководству Ватикана о произошедших случаях сексуального насилия над детьми.

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В случае недонесения виновные будут наказываться отстранением от церкви, штрафами или тюремным заключением. Закон также предусматривает помощь пострадавшим от насилия и их семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Ватикане проходило собрание представителей духовенства и папы римского Франциска, посвященное проблеме совращения несовершеннолетних служителями католической церкви. Сообщалось, что на заседании была озвучена 21 мера для борьбы с этим явлением в церкви.