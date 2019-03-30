Брюссель, 30 марта, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Странам — членам Североатлантического альянса необходимо увеличить военные расходы не для того, чтобы угодить американскому президенту Дональду Трампу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он заявил, что увеличение военных расходов связано с необходимостью обеспечить безопасность европейских стран и их интересов. В качестве одной из угроз Столтенберг назвал увеличение влияния России. К другим угрозам генсек НАТО отнес террористическую угрозу и угрозы в киберпространстве.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп на саммите стран НАТО заявил о необходимости странам-членам увеличить военные расходы до двух процентов от национального ВВП. По его словам, Соединенные Штаты тратят слишком много на оборону, чего не делают европейские члены альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти поддержал решение Чехии увеличить военные расходы страны до двух процентов от ВВП. Он также отметил эффективность проходящей в Чехии модернизации вооруженных сил.