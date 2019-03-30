Алжир, 30 марта, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Полиция Алжира применяла водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Телемели в столице страны, сообщает портал TSA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

Сообщается, что демонстранты, принимавшие участие в протестной акции, намеревались двинуться к президентскому дворцу. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Разгон демонстрации происходил на бульваре Муххамеда V и площади Мориса Одена.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта около миллиона человек вышли на протестные акции в Алжире с требованием отставки действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики. В поддержку требований протестующих высказались уже представители военного и политического руководства страны.