Вашингтон, 30 марта, 2019, 03:34 — ИА Регнум. Вторичные санкции могут быть введены в отношении стран, которые сотрудничают с теми, кто уже находится под санкциями из-за Венесуэлы, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

По словам советника президента США, в Вашингтоне сейчас как раз занимаются этим вопросом — он назвал это поиском «дополнительных шагов» против власти в Каракасе.

Ранее Болтон уже заявлял, что те страны и компании, которые сотрудничают с компаниями, уже наказанными санкциями из-за взаимодействия с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, могут поплатиться за это.

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