Вашингтон, 30 марта, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.

Twitter @realDonaldTrump Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Как отмечает источник агентства, Трамп передал этот документ северокорейскому лидеру в ханойском отеле «Метрополь».

"В документе описывается «Ливийская модель» Болтона по полной денуклеаризации Северной Кореи, которая постоянная отвергалась. Вероятно, Ким Чен Ын счел этот документ возмутительным и провокационным», — отмечает источник.

Госдепартамент США отказался от комментариев по поводу документа.