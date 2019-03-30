Москва, 30 марта, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Официальный курс рубля на 30 марта вырос по отношению к доллару и евро, сообщает Банк России.

ИА REGNUM Рубль и доллар

Так, курс доллара снизился на 6,65 коп. до 64,7347 руб. (с 64,8012 руб.). Курс евро снижен до 72,7230 руб. на 16,54 коп. (с 72,8884 руб.).

Читайте также: Рубль начал укрепляться

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам торгов 29 марта курсы доллара и евро выросли: до 65,6340 руб. и 73,6575 руб. соответственно.