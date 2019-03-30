Вашингтон, 30 марта, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Понизить базовую процентную ставку американской Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов потребовал советник президента США Лоуренс Кадлоу, сообщает Axios.

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Кадлоу, возглавляющий национальный экономический совет администрации американского президента, заявил, что ФРС не должна была такими темпами поднимать процентную ставку за пределы двух процентов.

Напомним, сейчас процентная ставка ФРС равна 2,50. На этом уровне она находится с декабря 2018 года, когда ФРС повысила ее на 25 базисных пунктов — с 2,25%.